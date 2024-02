Homem é suspeito de se pendurar em janela para gravar vizinha em BH; veja

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito por suspeita de importunação sexual praticada por um homem de 25 anos, que teria usado o celular para espionar uma mulher de 43 anos, que mora em um apartamento abaixo do dele, em um condomínio na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

O que aconteceu

Moradores do condomínio registraram o momento em que o suspeito grava a vizinha. Nas imagens, é possível ver quando ele se pendura na janela do próprio apartamento e, com o celular amarrado em uma corda, desce e posiciona o aparelho na janela do quarto da mulher, que está com a luz acesa. A gravação foi feita em 27 de dezembro.

Mulher foi alertada por um porteiro do condomínio, que já havia notado o comportamento suspeito do homem, conforme consta no boletim de ocorrência. Após tomar ciência do fato, ela procurou alguns vizinhos, que confirmaram a ação do suspeito, e acionou a polícia. Ainda segundo o BO, a mulher conhecia o homem e a esposa dele, mas não mantinha intimidade.