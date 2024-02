Ana Paula Padrão conta mudança na voz: 'Imitei homem idiota pra ser aceita'

Ana Paula Padrão ouviu que deveria desistir da carreira: 'Tenho uma aparência frágil'

A apresentadora fala dos comentários desanimadores que ouviu no início da carreira. "Fui lá [na Band], levar uma fita, que eram as matérias que eu fazia. Uma semana depois, fui lá buscar e a pessoa que me atendeu falou: 'Não sei se você é boa. Desiste'. Acho que ela errou, mas não me fez nenhum mal".

Ana Paula Padrão conta resgate de marido após assalto: 'Soldado à paisana chamou resgate'

A apresentadora conta como foi o resgate do marido Gustavo Diament, que sofreu um acidente após fugir de um assalto, em outubro do ano passado. "Eu estava no carro, toca o telefone, atendi, era ele. Ele fala: 'Ana, fui assaltado e caí num buraco. Falei: 'oi?'. Encostei o carro no acostamento, liguei o pisca-alerta. Ele estava uns 40 km atrás de mim. Ele não conseguia falar onde era. Ouvi uma voz longe e falei pra ele dar meu telefone. Era um soldado à paisana".