Ana Paula Padrão fala de romance com o marido: 'Ele não sabia quem eu era'

Ela diz como um soldado à paisana foi importante para o resgate do marido após um assalto. "Eu estava no carro, toca o telefone, atendi, era ele. Ele fala: 'Ana, fui assaltado e caí num buraco. Falei: 'oi?'. Encostei o carro no acostamento, liguei o pisca-alerta. Ouvi uma voz longe falando com ele e falei pra dar meu telefone".

Este cara pegou meu telefone e mandou a localização e falou que estava chamando um resgaste. Pra fugir, ele largou a moto, saiu correndo no meio dos carros e ai quando ele viu que tinha tiro e podia ser baleado, ele olhou pro lado, foi e caiu na vala. Esse cara estava atravessando pro outro lado e viu ele caindo. Parou e saiu com uma lanterna. Era um soldado à paisana .

Ana Paula Padrão

A apresentadora também fala dos comentários desanimadores que ouviu no início da carreira. "Fui lá [na Band], levar uma fita, que eram as matérias que eu fazia. Uma semana depois, fui lá buscar e a pessoa que me atendeu, falou: 'Não sei se você é boa. Desiste'. Acho que ela errou, mas não me fez nenhum mal".

Uma das primeiras coisas que entrou no meu campo visual foi o Afeganistão, que era uma coisa muito fechada naquele momento, e falei: 'Quero fazer matéria ali, quero mostrar as mulheres ali, o que elas passam.' E quando falei isso numa mesa de amigos, todos homens, teve aquela risadinha, sabe?

Ana Paula Padrão

