MP denuncia líder religioso por estupro e violência contra 16 vítimas em SP

Líder religioso usava hipnose e se dizia 'curandeiro com poderes superiores'. "O homem se aproveitou da fragilidade física e emocional delas [vítimas] e, durante o tratamento terapêutico e de massoterapia realizado em sua casa, as induzia a tirar a roupa e cometia o abuso sexual", disse a Polícia Civil em 16 de janeiro, um dia após a prisão do suspeito.

Uma das vítimas tinha 17 anos e foi abusada na presença da própria mãe. A polícia acredita que o suspeito tenha violentado sexualmente mulheres quando trabalhava como técnico de raio-x em um hospital. Além da adolescente de 17 anos, o denunciado também atacou uma paciente e uma estagiária, de acordo com as investigações.

O que diz o suspeito

Como o caso está sob sigilo e, portanto, a identidade do líder religioso não foi divulgada, Universa não conseguiu contato com a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.