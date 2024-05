Olhos pretos e borrados sem pincel? Vanessa Rozan testa truque viral

O jeito mais comum de esfumar os olhos com lápis ou sombra preta é usando um pincel. Mas um truque que viralizou no TikTok sugere usar os próprios dedos para criar um visual rock'n' roll borrado, a partir de um gesto simples: coçando os olhos. A técnica é tema do episódio desta terça-feira (28/5) do Lab da Beleza.

O passo a passo é simples: basta aplicar o lápis na linha d'água da pálpebra inferior e superior, do canto externo ao interno. Depois, é só coçar os olhos. O resultado, como é de se esperar, não fica milimetricamente perfeito. "Parece que eu dormi de maquiagem e acordei no dia seguinte", brinca Vanessa Rozan.

A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora diz, no entanto, que aprova makes menos "arrumadinhas": "Eu gostei [do truque], porque não gosto dessa coisa muito perfeitinha e acho que o lápis esfumado perto do olho, meio borradinho, sempre fica com uma cara de maquiagem mais usada, mas eu acho mais chique".