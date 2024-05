Sexo oral segue sempre o mesmo roteiro? Veja dicas para apimentar a transa

Além disso, a posição escolhida deve contemplar também quem é o dono da boca em ação. Quando um dos parceiros está deitado e com toda a região pélvica exposta, a situação fica mais fácil também para a outra pessoa que, ajoelhada ou deitada e apoiando-se sobre os cotovelos, tem as mãos livres para brincar.

No caso do sexo oral no pênis, dá para brincar com saco escrotal e a glande peniana. Já para a vulva, consegue-se brincar com o clitóris, ver os lábios e visualizar onde fazer o carinho.

É possível, ainda apostar em algumas variações:

Usar um travesseiro para elevar um pouco o quadril. É mais confortável para quem está proporcionando a experiência, já que não precisa inclinar demais a cabeça para baixo.

Em vez de os dois adotarem a posição horizontal, a pessoa que vai ser estimulada pode se sentar na beira da cama ou do sofá, enquanto a outra se agacha ou ajoelha. Ou, ainda, ficar de pé, criando um certo clima de submissão para quem gosta.

Quem curte uma brincadeira dominadora também pode ficar em cima do par, sentando-se em seu peito e mantendo a parte genital posicionada perto da boca de quem está deitado. Ou, ainda, ficar de joelhos, com as pernas ladeando a cabeça. Nessa situação, o comando é inclusive de quem está por cima, que dita o ritmo e o tipo de movimento com o quadril.