Aborto legal no Brasil: como fica após decisões de Alexandre de Moraes?

Em maio deste ano, o CFM editou a Resolução nº 2.378/2024, uma norma que proibia a realização do procedimento de assistolia em casos de violência sexual. O procedimento é necessário para a realização do aborto legal em gestações com mais de 20 semanas.

A advogada Letícia Ueda Vella, do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, explica que a norma do CFM não teve poder de lei, mas, na prática, dificultou o acesso ao aborto a mulheres com mais de 20 semanas de gestação e que estavam nos casos previstos em lei (quando não há outro meio de salvar a vida da gestante; em casos de fetos anencéfalos; e em casos de gravidez resultante de estupro).

Agora, com as duas decisões de Moraes, que está com a relatoria da ADPF na corte, o acesso ao aborto legal é normalizado no país.

"Na decisão, ele entendeu que o CFM violava direitos constitucionais ao proibir a realização do procedimento de assessoria, tanto de mulheres que tinham direito a acessar o aborto legal com mais de 20 semanas de gestação, em casos de violência sexual, como também dos próprios médicos, que tem o seu exercício da medicina limitado ou o seu exercício profissional limitado ao serem proibidos de realizar um determinado procedimento", diz a advogada.

Não cabe ao CFM, como órgão administrativo, estabelecer limite por exercício de um direito que está previsto na lei. A legislação penal garante, desde 1940, o acesso ao aborto legal em casos de violência sexual sem nenhuma exigência. Letícia Ueda Vella, advogada

Agora, a resolução não tem validade até o final do julgamento da ADPF, que avalia a constitucionalidade desta resolução. Ainda não há data para o julgamento no plenário do STF.