7 coisas que as pessoas aceitam nos homens e não toleram nas mulheres

Ocupar cargos de chefia

Não, não é uma missão impossível, embora a maioria dos ambientes de trabalho ainda seja bem machista. Só que quando uma mulher alça voos mais altos, elas têm que se esforçar duas vezes mais para serem respeitadas pelos colegas de trabalho e funcionários. Em muitos casos, ainda precisa provar aos outros que merece o cargo e que a promoção não foi fruto de envolvimento com alguém, de puxa-saquismo ou porque é bonita (justificativas que ninguém nem se lembra quando se trata de um cara).

Ser firme no trabalho

Quando um homem é durão ou até meio grosso com os colegas, é tido como durão ou exigente - características importantes para desempenhar as tarefas e obter bons resultados. Quando uma mulher tem uma postura mais firme porém, as pessoas não só a veem como uma ditadora mandona, como ainda justificam sua atitude como resultado de questões pessoais ou "tipicamente femininas": está na TPM, é mal comida, o marido não compareceu na noite anterior e por aí vai.

Sair para o happy hour e deixar o filho com o marido ou algum cuidador

Pode apostar que, ao chegar no bar, a mulher sempre escuta algo como "Com quem você deixou seus filhos?". Frase que raramente é dita a algum homem, porque as pessoas já pressupõem que os pimpolhos estão sob os cuidados da mãe em casa. Mulheres casadas - e, escândalo dos escândalos - com filhos - costumam ser alvo de críticas e julgamento quando saem sozinhas com o único objetivo de se divertir, pois a sociedade, mesmo que isso não seja dito de forma explícita, espera que ela abandone a própria individualidade depois que se torna esposa e/ou mãe. Há quem diga, sem ironia, que o happy hour dos homens é networking.