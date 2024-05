Tati Zaqui se emociona ao celebrar 9 meses sem maconha: 'Não me respeitava'

Tati Zaqui, 30, se emocionou ao celebrar nove meses sem fumar maconha. A cantora afirmou que conseguiu fazer uma promessa para ela mesma.

O que aconteceu

A cantora afirmou que começou a fumar maconha há muitos anos. "A maconha entrou na minha vida antes da fama, antes do reconhecimento e antes da minha vida pública. Ela me acompanhou por muitos e muitos anos, e eu tive várias fases", iniciou ela em seu perfil no Instagram.