Significado de cada cor no Réveillon: Veja como escolher look

Chegou a hora! Para quem ainda não planejou o look que usará no Réveillon 2024, nós reunimos uma lista com as principais cores usadas e seus respectivos significados de atração para o próximo ano. De amor e paz a saúde e prosperidade, as superstições brasileiras garantem um ciclo incrível com a ajudinha dessas cores.

Cores e significados

Branca: simboliza a tranquilidade, harmonia e sabedoria, trazendo uma sensação de paz.