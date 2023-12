Lady Di, Jagger, Bowie: 8 dos triângulos amorosos mais quentes da história

O casamento de Simone e Sartre, vale destacar, era aberto e foi pontuado por vários trios amorosos.

3. Mick Jagger x Marianne Faithfull x Keith Richards

Marianne Faithfull Imagem: Doreen Spooner

Nos loucos anos 1960, em que experimentar tudo e todos era a ordem do dia, a cantora e atriz Marianne Faithfull ficou famosa após conhecer os Rolling Stones e se envolver com Brian Jones, Keith Richards e Mick Jagger —com esses dois últimos, praticamente ao mesmo tempo. O romance com Jagger foi tumultuado, mas serviu de inspiração para músicas famosas da banda como "Wild Horses" e "Can't Always Get What You Want".

4. Mick Jagger x Angie Bowie x David Bowie

David e Angie Bowie Imagem: Terry O?Neill

Durante anos a indústria musical alimentou o boato de que Jagger e Bowie eram muito mais do que bons amigos nos anos 1970 —e que a mulher de David (1947-2016) na época, Angie, havia flagrado os dois juntos na cama. Ao jornal britânico "The Sun", muitos anos depois, ela comentou que a relação era mais uma "pegação de bêbados" do que um caso amoroso, de fato.