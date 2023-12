Fibe: Fala de ex-PM mostra que mulheres não têm proteção nem mesmo mortas

Fico preocupada porque também funciona para esse sujeito crescer. Fui a uma das contas de rede social dele e ele está falando: 'Somos igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce', tripudiando em cima desse crime mostrando seu carro chique e sua riqueza.

O crime é conhecido como vilipêndio a cadáver, podendo levar a uma detenção de um a três anos, além de pagamento de multa.

Ela também comentou que a duração da pena do crime de vilipêndio a cadáver é "curta".

Ele minimiza essa pena, porque realmente é uma pena curta para o que ele está fazendo, mas ele fala: 'A pena a gente lida'.

O que aconteceu

Guedes disse que cometeria o crime e usou como exemplo as assistentes de palco do programa Pânico. "Meu irmão, com aquele 'rabão'. E ela infartou de tanto tomar 'bomba' na porta do necrotério. Duas da manhã, não tem ninguém, quentinha ainda. O que você vai fazer? Vai deixar esfriar? Meu irmão, eu assumo o fumo de responder pelo crime", diz o ex-PM no vídeo, que não teve a data de gravação informada.