Luciana Gimenez conta reação à mudança de filho para Nova York: 'Eu uivava'

Luciana Gimenez revela por que não gosta de falar do Mick Jagger

A apresentadora conta que o filho prefere evitar usar o sobrenome do cantor e que também não gosta de falar sobre. "O Lucas na maioria das vezes não usa o nome do pai. Tem uma história engraçada, a gente estava tentando pegar uma reserva num restaurante superdifícil em Londres e não dava, tudo lotado. Falei: 'Lucas, a gente tá em Londres, será que você não pode ligar e falar?'. É muito difícil. Ele não surfa. Eu também nunca surfei, nem no pai dos meus filhos, nem na minha mãe".

Luciana Gimenez revela motivo que a fez desmaiar ao vivo: 'Possuída?'

Luciana relembra episódio em que desmaiou durante o 'SuperPop', programa apresentado por ela na RedeTV!. "Já fiz o SuperPop em todos os tipos de situações adversas. Quando você faz ao vivo, não tem ninguém pra ir lá no seu lugar. [No dia em que desmaiou] Eu estava com uma gripe horrorosa, nariz entupido, tomei algo para desentupir e aquilo foi me dando uma coisa. Eu lembro que levantei e pá [cai]. Quando acordei, estava todo mundo me abanando. 'Ela tá possuída', falaram. Saiu que eu estava possuída. Sim, pelo vírus da gripe".