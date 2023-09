Noiva morre após colocar silicone para ficar 'bonita' em vestido, na Itália

Uma mulher de 22 anos morreu em decorrência de complicações após a realização de uma cirurgia para colocar próteses de silicone nos seios com o intuito de "ficar mais bonita em seu vestido de noiva". O caso ocorreu em Nápoles, na Itália.

O que aconteceu:

Alessia Neboso realizou o procedimento em 11 de setembro. Posteriormente, ela apresentou problemas de saúde e foi hospitalizada. No último dia 20 de setembro, a italiana sofreu uma parada cardíaca, não conseguiu ser reanimada e morreu. As informações são do jornal Il Messaggero.