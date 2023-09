'Namoro, mas tenho duas personalidades. A solteira se masturba pela webcam'

No oitavo episódio da segunda temporada do videocast "Desculpa o Transtorno", Tati Bernardi e Christian Dunker conversam sobre a história de um homem, que não se identificou, e contou que tem 30 anos e duas personalidades: a sua e a de um alter ego, Pedro, nome que adotou quando criou um perfil fake para falar com outros homens antes de se assumir gay.

Vale lembrar que o "Desculpa o Transtorno" é entretenimento e não há indicação de diagnóstico nem de tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas nos episódios, procure um profissional qualificado.

O rapaz de 30 anos diz que, hoje, tem um relacionamento sólido, está feliz e não pensa em trair o namorado. Já Pedro continua se masturbando pela webcam com outros homens.