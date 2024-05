Confusão com abuso faz Brasil falhar ao notificar exploração sexual

Identificaram também a falta de um protocolo que uniformize a atuação de todas as instituições, desde aquela que recebe a denúncia até a que vai auxiliar no processo de superação da violência. Essa falta de fluxo faz com que a vítima precise relatar diversas vezes a violência sofrida. "Vimos que muitos conselhos tutelares fazem o registro dos casos em cadernos, fica difícil até de contar os registros", aponta Eva.

Imagem: AzMina

A situação em Pernambuco

AzMina obteve acesso aos Dados de abuso sexual comparados aos de exploração sexual de 2022, elaborado pela Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) de Pernambuco. O documento mostra uma disparidade entre os registros de abuso e exploração sexual.

A cidade do Cabo de Santo Agostinho, localizada na região Metropolitana do Recife, por exemplo, registrou 57 casos de abuso e 0 de exploração sexual. Outros exemplos são os municípios de Serra Talhada, no Sertão Central do estado, e Palmares, na Mata Sul pernambucana, que registraram, cada um, 16 ocorrências de abuso sexual e nenhuma de exploração.

Há uma incoerência quando cruzamos esses dados com a Rota da Exploração Sexual de Pernambuco, dado que integra a Pesquisa sobre Enfrentamento à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes no Brasil. A Rota foi elaborada pelo Grupo de Estudos Gecria, ligado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e reúne as localidades com grande potencial para a ocorrência da exploração sexual.