Que tipo de empreendedor você é? Signo pode revelar seu perfil nos negócios

Por terem intensidade dentro de si, estão com a mente sempre a mil. A resiliência dos três também é positiva: faz com que se adaptem bem a qualquer situação. O grande desafio, para eles, é não quebrar regras e manter a rotina e, consequentemente, a organização que precisam para deslanchar.

Gêmeos: a comunicação é a carta na manga do nativo do signo para alcançar o sucesso. Porém, só vai ter resultados positivos quando aceitar que não consegue atuar bem, fazendo milhões de tarefas ao mesmo tempo.

Libra: o poder de ouvir e entender o outro é o que vai trazer grandes resultados para o libriano. Para chegar ao topo, precisa aprender a se impor, quando necessário, uma vez que suas ideias são boas e importantes. Não deixar que os outros passem por cima dele é primordial para crescer.

Aquário: criatividade e originalidade são palavras-chave para o sucesso aquariano. O que atrapalha é focar apenas em um caminho e esquecer que, para realizar sonhos, não existe uma única alternativa. Ouvir mais, estar aberto a outras opções e se permitir mudar o caminho são atitudes mais que necessárias.

Água: Câncer, Escorpião e Peixes

Intuição e percepção são as duas maiores características dos nativos dos signos de elemento água. São o tipo de pessoa que pega as coisas no ar e, por isso, evita uma série de problemas, o que é uma vantagem no empreendedorismo. Isso pode ser muito útil, por exemplo, para enxergar o ambiente de trabalho ou as tendências do mercado.