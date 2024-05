Peixes sofre e Gêmeos segue vida: como signos agem ao se frustrarem

Quem é de Libra busca sempre o equilíbrio em sua trajetória. Caso se fruste nas expectativas que projeta, mantém a cabeça erguida, sempre procurando ver todos os lados da situação, a fim de amenizar sua dor. Regido por Vênus, planeta associado ao amor, o libriano sabe que a raiva e a frustração não são roteiros para a verdade, nem a felicidade. Desta forma, procura sempre compreender os acontecimentos e manter a beleza, a serenidade e sensatez.

O nativo de Escorpião lida com a vida de maneira bem intensa e profunda. Quando tem um objetivo, age com determinação e, muitas vezes, obsessão quando quer algo ou alguém. A ligação com o elemento Água o faz emotivo, sem muitas metas em suas empreitadas, o que pode facilitar o aparecimento da frustração. Se isso acontece, o escorpiano se torna duro, frio e até vingativo por um instante. Depois, num piscar de olhos, apaga tudo de sua vida - maneira atípica de expor sentimentos.

O sagitariano é tão otimista que acredita que tudo dará certo. Sente além do coração e, na maioria das vezes, sua expectativa se concretiza. O amor que ele tem pela vida faz com que, quando se depara com um "não", entenda ser um sinal para rever a trajetória, pois o universo está lhe trazendo s caminhos melhores e uma linda aventura.