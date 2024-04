Acumulou? Como signos do zodíaco gastariam o grande prêmio da loteria

O libriano vai correr para os centros estéticos e as melhores lojas. Fará lipoaspiração e botox, vai frequentar salões caríssimos e comprar as melhores maquiagens, assim como cosméticos e perfumes. Investirá em roupas de estilistas famosos e terá uma coleção infinita de sapatos. Ah! Libra também vai fazer questão de um cãozinho que caiba embaixo do braço para os passeios no shopping. E, é claro, não perderá a chance de compartilhar tudinho no instagram.

A questão material para Escorpião é bem resolvida: saberá muito bem como administrar a fortuna para que nunca mais falte nada para ele e seus herdeiros. Entretanto, existe um perigo em ter tanto de dinheiro à mão. A fortuna pode afetar suas relações, com o surgimento de neuras sobre pessoas se aproveitando da abundância financeira. Ele terá dinheiro, mas lhe faltarão confiança, entrega e harmonia emocional.

Não é todo sagitariano, mas boa parte deles vai saber investir bem para nunca ficar desprovido. Porém, uma coisa é certa: Sagitário vai viver intensamente com o prêmio que levou. Isso inclui festas gigantescas e viajar o mundo todo. Seu passaporte fará inveja e é bem capaz que saia do país e não volte mais.