Virginianas, como Piovani, são barraqueiras? Veja a treta de cada signo

Aparentemente, Câncer não gosta de briga, mas irrita tanto as pessoas quando resolve desenterrar as mágoas do passado, que ele acaba brigando bastante. Sensível, também é manipulador. Faz chantagem emocional e leva o adversário a se sentir culpado pelo climão que ele mesmo causou. Ah! O canceriano nunca vai reconhecer que começou o barraco. Para ele, foi apenas uma reação ao ser profundamente magoado.

O leonino não desce do salto para fazer barraco e jamais se envolveria num escândalo. Quem tem o azar de ser inimigo de Leão vai entender isso da pior forma, porque o nativo utilizará todas suas armas para fazer o adversário se sentir pequeno e insignificante perante sua "nobreza". A estratégia do representante do signo para ganhar uma briga é simples: ele reúne seus "súditos", aponta o adversário e deixa que eles façam o trabalho sujo.

Virgem é extremamente crítico, então, uma vez que resolve fazer um barraco, é para jogar na cara todos os defeitos do adversário. O golpe final dele é bem virginiano: afrontar a inteligência do outro, fazendo com que se sinta a pessoa mais ignorante do universo. Sair na porrada? De jeito nenhum! Um virginiano nunca se deixaria contaminar pelo sangue dos outros.