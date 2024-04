Tem medo de planeta retrógrado? Vem saber o que isso realmente significa

E é do ponto de observação da Terra que nós podemos vemos o aparente movimento contrário dos planetas.

Cada astro no seu ritmo

O planeta retrógrado volta uma ou algumas casas no zodíaco. Ao invés de caminhar grau por grau, do zero ao trinta, ele volta nos graus do signo onde se encontra.

Os planetas mais lentos —Urano, Netuno e Plutão— ficam retrógrados por vários meses ao longo do ano —41%, 43% e 44% do tempo, respectivamente.

Júpiter e Saturno também ficam bastante tempo retrógrados, 30% e 36% do tempo.

Vênus fica retrógrado apenas 7% do tempo e Marte, 9%.