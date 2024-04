A coragem está em jogo com Lua nova e eclipse; a previsão do seu signo

Neste eclipse, Mercúrio retrógrado estará em sintonia com o Sol e a Lua, nos trazendo questões passadas e ajustes. Os diálogos ganham evidência e podemos sentir mais entusiasmo e ânimo para falar sobre o que acreditamos, pensamos e necessitamos.

Responsabilidade e jogo de cintura

Marte, regente do signo de Áries, se une a Saturno, exigindo mais compromisso e responsabilidade com as nossas iniciativas. O astro pede reforço de nossas bases e estrutura dos nossos caminhos.

Será necessário escolher muito bem onde depositar nossa energia, visto que há desafios e obstáculos que precisarão ser enfrentados.

A dica é ter abertura para fazer as adaptações necessárias, focando em tudo que precisamos aprimorar. Unir coragem com estratégia será fundamental, assim como perceber quais pessoas realmente estão do nosso lado quando as coisas ficam mais exaustivas.

Receba todos os dias, no seu email, as previsões de Titi Vidal para o seu signo. Veja as versões completas dos horóscopos semanal e mensal, disponíveis para assinantes.