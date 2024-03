Primeiro eclipse do ano traz fortes revelações sobre os relacionamentos

Dia 25 de março acontece o primeiro eclipse do ano. Durante a Lua cheia no signo de Libra, o fenômeno será poderoso e promete trazer à tona revelações e fortes reflexões sobre os nossos relacionamentos.

Os eclipses do momento estão justamente tocando as questões ligadas às relações, movimentando essa área de nossas vidas. Para completar, um eclipse lunar sempre mexe com nossas emoções e instintos, nos colocando em contato com questões internas, profundas e antigas.