Paixão platônica e perdão: Peixes vive ou viverá estas 13 experiências

4. Sumir e deixar a turma preocupada

Chá de sumiço é com ele mesmo! O nativo de Peixes evapora e aparece com bastante facilidade. Esta é a forma que ele encontra de se proteger, quando necessário, e resgatar suas energias.

5. Ser confidente de todos os amigos

A habilidade de escuta do pisciano o torna extremamente acolhedor. Isso porque ele sempre faz o exercício de se colocar no lugar do outro, num ato de humanidade e compreensão.

6. Sofrer sem motivo

O nativo de Peixes adora sofrer sem ter um porquê. Detalhe: ele acredita tanto na dor momentânea que é capaz de vivê-la intensamente naquela ocasião e, depois, nem lembrar porque estava se martirizando.