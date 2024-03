Quer engravidar? Márcia Sensitiva ensina duas simpatias poderosas

Ritual Especial de Iemanjá para amor e gravidez

Ingredientes:

Pétalas de uma rosa branca

1 vela branca

3 colheres (sopa) de açúcar

2 litros de água morna

Como fazer

Primeiro, acenda a vela branca com um fósforo. Na sequência, coloque a água em um recipiente. Acrescente o açúcar e as pétalas da rosa branca, macerando-as bem na água. Enquanto isso, faça seu pedido com muita fé para Iemanjá, dona das águas.

Em seguida, ore 10 vezes a Ave-Maria para Iemanjá. Coe tudo e banhe-se do pescoço para baixo após o banho higiênico. Durma com o banho. Jogue o que restou do banho na natureza.