Seu signo realmente precisa do que procura em um relacionamento? Descubra

É normal todo mundo querer encontrar aquela pessoa perfeitinha, que combine exatamente com todas as projeções já feitas do que seria o par ideal.

Tem quem sonhe com alguém que encare todas suas aventuras sem pestanejar, ou que seja o apoio para os momentos mais difíceis. Tem, também, quem idealize um parceiro que não economiza nos mimos ou, ainda, divida as obrigações do dia a dia.

O fato, porém, é que nem tudo o que se deseja é o que se precisa. Muitas vezes, a busca consciente pelas características adequadas do outro esconde a verdadeira necessidade, que nem sempre é constatada às claras.