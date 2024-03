Signo influencia o jeito de ser dos bebês; saiba o que esperar deles

A chegada de um bebê gera muita expectativa nos futuros pais. Como será seu rostinho, com quem ele será parecido, como serão as noites de sono da família após seu nascimento, ele será agitado ou tranquilo? As respostas para essas questões vêm com o tempo e a convivência, de fato. Mas os astros também podem trazer importantes pistas sobre o comportamento da criança de cada signo do horóscopo.

O bebê de Áries (21/03 a 20/04)

Impulsivo, ansioso e cheio de energia, o bebê nativo de Áries não pega no sono com facilidade e tende a mamar pouco, mas muitas vezes ao dia. Essa é a forma que ele encontra para dar movimento ao próprio mundo e escapar da monotonia. Em compensação, é independente e se desenvolve rápido. Antes de completar um ano, ele geralmente já está andando por aí. Adora brincadeiras competitivas mas, devido ao excesso de coragem, pode se machucar facilmente. Por isso, é preciso redobrar a atenção com ele.

O bebê de Touro (21/04 a 20/05)

Touro é discreto, observador e tranquilo. Adora o peito da mãe ou a mamadeira e pode acabar dormindo durante o aleitamento. É paciente e tarda a andar, muitas vezes sequer engatinha, prefere ficar sentado até se sentir pronto para dar os primeiros passinhos. A retirada da fralda também costuma demorar. O bebê taurino valoriza as sensações físicas, como o toque do cobertor e a textura do bicho de pelúcia. Ele tende a se apegar e a conservar esse tipo de brinquedo, ao qual atribui uma carga emocional. Não é fã de brincadeiras agitadas, prefere a tranquilidade de um passeio ao ar livre.