Relações serão testadas. Tome cuidado com dinheiro; a previsão do seu signo

É prudente pensar antes de gastar dinheiro. Mantenha o foco em ficar dentro do que é possível de acordo com as suas possibilidades econômicas. Para dar uma ajudinha, Mercúrio e Urano em harmonia oferecem boas ideias.

Com a forte presença de Urano ao longo da semana, podemos nos surpreender com encontros, conversas inusitadas, propostas inesperadas e acontecimentos diversos.

Contratempos e desapegos

Por um lado, os astros pedem criatividade, ousadia e empolgação para sair da zona de conforto. Por outro, pedem cuidado pra gente não meter os pés pelas mãos fazendo coisas diferentes que possam incluir algum risco.

É provável que a gente se depare com muita coisa inusitada em meio a contratempos e surpresas — boas ou não.

De maneira geral, o céu é de desapego, o que ajuda a doar coisas, arrumar armários e finalizar ciclos. Precisamos olhar para frente e nos movimentar, conscientes do que devemos manter ou desapegar.