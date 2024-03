Qualquer um pode aprender a ler a mão: veja como funciona a quirologia

"Cada mão é absolutamente única e isso é fascinante. A todo momento, nos lugares mais diversos das mãos, formam-se pequenas linhas. Com o passar do tempo e de nossos movimentos, as linhas também movimentam-se, somem e nascem. Assim temos a possibilidade de observar a movimentação na vida da pessoa e, por isso, indicamos que o consulente leia as mãos de 6 em 6 meses", conta Mayra.

Veja abaixo algumas dicas para quem quer aprender.

Mão esquerda x mão direita

Mayra explica que elencamos as mãos como dominante ou não dominante, sendo a mão direita dominante para os destros, e a esquerda para os canhotos.

Mão não dominante

"É a mão menos utilizada pelo consulente. Nela, podemos saber sobre nossas regências espirituais, dons, desafios, padrões emocionais e de comportamento. Também reside nessa mão um 'mapa da vida', onde vemos os acontecimentos da idade presente, mas também de outras idades.