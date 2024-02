Dicionário astrológico: o que significa cúspide, casa, retrogradação e mais

Ascendente

É o signo que surge no horizonte leste, no exato momento do nascimento de alguém, identificado a partir do mapa astral. Evidencia os dons naturais, a individualidade e, sobretudo, a maneira como cada um se expressa. Também define a parte externa da pessoa, como aparência e corpo físico. Pelo posicionamento do ascendente nos signos, é possível observar o jeito de ser de todo indivíduo.

Casa

Na astrologia, as casas representam as divisões do céu, que influenciam a nossa vida, já que ditam o posicionamento do mapa astral. Existem 12 casas, que nunca mudam de posição. O signo presente em cada uma delas no momento do nascimento é que define o seu significado e o modo como vai intervir na vida de alguém, bem como a maneira de a pessoa se expressar, adotar atitudes e lidar com as consequências. Cada casa equivale a uma área específica da vida, sendo:

Casa 1 : Autoimagem

: Autoimagem Casa 2 : Riquezas e posses

: Riquezas e posses Casa 3 : Comunicação e relacionamentos

: Comunicação e relacionamentos Casa 4 : Família e o lar

: Família e o lar Casa 5 : Criatividade, diversão e romances

: Criatividade, diversão e romances Casa 6 : Aperfeiçoamento e superação

: Aperfeiçoamento e superação Casa 7 : Atração e relação amorosa

: Atração e relação amorosa Casa 8 : Mudanças e transformações

: Mudanças e transformações Casa 9 : Leis, espiritualidades e liberdade

: Leis, espiritualidades e liberdade Casa 10 : Ascensão social e carreira

: Ascensão social e carreira Casa 11 : Novas experiências e possibilidades

: Novas experiências e possibilidades Casa 12: Aprendizado do passado

Cúspide

É a divisão entre as casas astrológicas. Nascer na cúspide significa nascer no dia que há transição solar, ou seja, a mudança de um signo para o outro.