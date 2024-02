Gêmeos festeja, Sagitário viaja: como cada signo comemora o aniversário

Capricórnio é signo de gente prática, que não tem tempo a perder com comemorações vistas como banais. O nativo tende a enxergar o próprio aniversário como um dia comum, sem nada de excepcional. Além disso, quando recebe (e reconhece) felicitações falsas ou da boca pra fora, fica irritado.

A turma de Aquário adora comemorar o aniversário com um grupo enorme de amigos - gente querida, que o aquariano considera ser sua família. A festa do nascido neste signo tende a ser no estilo colaborativo e não é raro virar um grande e concorrido evento no calendário do mês, com todo mundo querendo participar.

O pisciano, assim como o leonino, é o rei das festas! Quando se trata de festejar o aniversário, então, não basta uma única comemoração para Peixes. É muito provável que aconteça uma festa em casa, outra no bar com os amigos, mais uma na faculdade, outra no grupo de yoga e por aí vai.