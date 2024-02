Geminianos mentem, cancerianos não? Como os signos lidam com a sinceridade

Os leoninos buscam aprovação e admiração das pessoas em tempo integral. O egocentrismo típico do signo de Leão faz com que os nascidos nesse grupo do zodíaco tenham medo de rejeição, o que pode levá-los à mentira, quando não têm por onde escapar ou mesmo para chamarem atenção. Mas que fique claro que não é uma característica evidente desse perfil. A maioria dos leoninos prefere a sinceridade e a honestidade em todos os sentidos.

Aplausos: os virginianos são os mais éticos do zodíaco. Quem nasceu sob Virgem aprecia a verdade, por conta do seu senso crítico e simples de ser. Não gosta de se envolver em situações de mentiras e fofocas. Além disso, seus medos em relação a críticas de terceiros fazem com que uma mentira se torne um tormento — ou seja, acaba contando a verdade para não sofrer.

Os librianos adoram mentir para conquistar. A insegurança e o medo de enfrentarem situações e pessoas provocam essa atitude, já que os nativos de Libra não gostam de serem excluídos, esquecidos e deixados para trás. Mentem sem arrependimentos. Além disso, por serem educados e finos, preferem inventar alguma história ou esconder algo para não magoar.