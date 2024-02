Bateu insatisfação? Lua cheia pode mudar desejos; a previsão do seu signo

No dia 25, Vênus e Júpiter formarão um aspecto desafiador, alertando para o risco de excessos, ansiedade e inquietação. Uma sensação de insatisfação pode bater, gerando vontade de sair do lugar.

O bom é que o cenário astral pode nos levar a movimentos e mudanças importantes tanto no trabalho, como na vida como um todo.

Desejo x necessidade

Marte e Júpiter também fazem um aspecto desafiador, mas no dia 27. Isso pode nos levar a atitudes impulsivas, precipitadas e negligentes. Portanto, por mais que haja vontade de dar passos importantes, é fundamental ter certeza do que desejamos.

Esse lembrete vem no dia 28, mas com efeitos já desde o começo da semana — com Sol e Mercúrio juntos de Saturno, alertando sobre as consequências das nossas atitudes e nos lembrando que somos responsáveis pelo que provocamos.