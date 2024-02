Quaresma tá pesada? Evite velas e use estas dicas para limpar a energia

Por ser logo após o Carnaval, a famosa festa da carne, a quaresma ganhou fama pela baixa vibração e perigo para as energias. Uma época que pede mais atenção e recolhimento.

Ela começou na Quarta-Feira de Cinzas e dura o período dos 40 dias que antecedem a Páscoa. Nessa fase, começa um processo de limpeza na Terra, para algumas linhas de espiritualistas. Crimes, delitos e doenças que aconteceram durante a festa começam a aparecer.

"O Carnaval é um momento em que as pessoas abusam muito; do álcool, das festas, do sexo e das drogas. Isso acaba por aproximar mais espíritos de baixa vibração da Terra", conta a Cigana Kelida, dirigente espiritual da Casa Maria Madalena.