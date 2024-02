Cansaço, dor no corpo e preguiça? Mudar energia da casa pode ajudar

Ou seja, as casas podem sugar as energias dos moradores. Se alguém que reside ali ou visita o lugar tem estado para baixo, com inveja ou qualquer tipo de sentimento ruim, é possível que o lar absorva toda essa negatividade. Se o espaço não estiver preparado, com proteções energéticas e limpezas espirituais, enfermidades podem afetar os residentes.

O que a casa doente provoca

Alguns sintomas, sem explicação aparente, podem mostrar que você está doente graças à sua casa. É algo parecido com estar perto de pessoas tóxicas.

Avalie se você:

Sente-se cansado, mesmo sem fazer nada

Tem muita dor no corpo

Sofre com sono em excesso

Não se anima a trabalhar ou sair

Tem preguiça de se relacionar com outras pessoas

Sente-se mentalmente exausto

Está com o lado espiritual fraco

Caso você esteja sentindo tudo isso e já cortou contato com pessoas que não te faziam bem, é hora de mudar a energia de casa. Para curar um ambiente "doente", é preciso identificar as áreas da casa que absorvem mais a energia negativa. Os problemas mais comuns nos cômodos são: