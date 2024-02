Banhos, chás e rituais para se preparar energeticamente antes de um date

Serão necessários:

1 anis-estrelado

1 canela em pau

2 cravos-da-índia

1 fava de baunilha

Punhado de pétalas de girassol

Ametista

Pedra do sol

2 litros de água

Dê preferência à água mineral. Se usar água da torneira, ferva previamente por 5 minutos, visando retirar o cloro. Depois, ferva por outros 5 minutos e, acrescente todas as ervas na panela, deixando no fogo por mais 3 minutos. Desligue e deixe o líquido com ingredientes descansar por 2 horas. Na sequência, coe tudo e despache as ervas na terra ou em um vaso de plantas.

Com o banho pronto, coloque um cristal ametista e uma pedra do sol dentro da vasilha com água e deixe ali descansando por mais 2 horas. Retire os cristais e guarde-os para uma outra ocasião. Eles podem ser usados em mais dois banhos ou em até 21 dias. Depois, precisa serem despachados na natureza ou em vaso de plantas.

Ao tomar um banho antes de sair para o encontro marcado, finalize a ducha tradicional jogando o líquido energizado com ervas e cristais do pescoço para baixo.

Incensos para energizar

Os incensos de ylang-ylang, patchouli, morango e canela oferecem uma poderosa onda de energia do elemento Ar, capaz de levar intenções e desejos para onde a pessoa canaliza seus pedidos. Igualmente é boa forma de limpeza energética.



Então, se você deseja enviar suas intenções positivas e até um diálogo ideal para o date, acenda um desses incensos e faça uma mentalização positiva de 5 minutos.