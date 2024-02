Leão exagerado e Touro lerdinho: como signos agem quando têm de contar algo

Veja abaixo quem é quem nessa história.

Como na vida do ariano tudo é muito ágil, é óbvio que ele quer repassar a informação que recebeu o mais rápido possível. Mas, nessa pressa, há grandes chances de ele esquecer detalhes importantes, o que só vai lembrar bem mais tarde.

Já que o taurino tem um "tempo próprio", o esperado é ele contar as novidades com calma, em momento oportuno. Inclusive é a cara dele marcar um encontro, acompanhado de um café gostoso, para transmitir as informações.

Como o geminiano fala mais do que deve, é bem provável que invente alguns detalhes para acompanhar a notícia principal. E mais: ele acaba afirmando com tanta veracidade o causo pois realmente acredita no que está dizendo.