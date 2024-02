Sagitário pega geral: como cada signo se comporta na energia carnavalesca

Será que a maratona atrás dos blocos vai render um grande amor para os solteiros? A ajuda para responder vem da astrologia. Afinal, cada signo se comporta de uma maneira quando o assunto é pegação carnavalesca.

A seguir, veja o que esperar de cada signo durante a folia.

Tem iniciativa e consegue conquistar logo de cara! Sua arma é saber falar a coisa certa na hora certa. Com energia envolvente, sabe o que quer e como demonstrar, com um bom papo ou uma atitude de tirar o fôlego. Se aparecer um nativo de Áries à sua frente e o interesse for recíproco, pode comemorar: é match na certa!