Muita energia! Umbigo fechado, cristal e ervas para se proteger no Carnaval

Fechar o umbigo

Nosso umbigo é um grande centro de troca de energia interna com o mundo lá fora. Se você não está a fim de absorver carga negativa de outras pessoas ou sair do bloquinho como se tivesse sido atropelada por um caminhão, aposte nesta técnica. Basta colocar um pouquinho de algodão e fechar com esparadrapo. Vai sair de barriga de fora? Use acessórios para este fim, como pochete ou cintos.

Turmalina negra

Sabe aquele escudo protetor que te livra de todo o mal? Neste caso também pode ser chamado de turmalina negra. O cristal cria uma verdadeira capa de proteção ao seu redor e pode ser usado em grandes aglomerados como bloquinhos e trios elétricos para te proteger energeticamente. Basta colocá-lo no bolso, de preferência o do lado esquerdo — que é o lado receptivo do nosso corpo -, ou na pochete quando for sair de casa.

Dormir bem

Ué, mas desde quando dormir bem tem a ver com proteção energética? Desde sempre! Quanto menos descansado o corpo está, mais vulnerável a energias densas e presenças indesejáveis você fica. Portanto, por melhor que esteja a folia, lembre-se sempre de descansar antes do próximo bloquinho. É normal que durante essa época os sonhos se intensifiquem e o sono fique agitado, então ter um cristal de Selenita próximo à cama pode ajudar no descanso!