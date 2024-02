Cansaço, raiva e inquietação? Talvez você seja médium, diz Márcia Sensitiva

Essa habilidade pode trazer diversos desequilíbrios como raiva, muito ou pouco sono, inquietação, nervosismo e até mesmo desarranjo intestinal.

"Apesar de parecer que você não tem mediunidade, você tem. E essa capacidade da empatia pode ser ruim demais, já que drena sua energia sem que você saiba o que está acontecendo. O Reiki é perfeito para esse tipo de médium, pois permite a autoaplicação para o equilíbrio dos chakras", diz Márcia.

A sensitiva ensina outros dois rituais simples para empatas se protegerem das energias absorvidas.

Ritual azul

Adicione algumas gotinhas de anil a dois litros de água e banhe-se do pescoço para baixo após o banho higiênico. Faça isso duas vezes na semana para tirar as energias eletromagnéticas negativas, miasmas e encostos. Se desejar, pode passar um pano com o anil em todo o chão da casa e nos azulejos para limpeza energética do ambiente.

Pomada para fechar o umbigo

A pomada Oxalis Folia (homeopática) é ótima para fechar o umbigo com um esparadrapo. Dessa forma, os encostos e espíritos maléficos não se alimentarão de sua energia vital. Com isso, você protegerá seu chakra do plexo solar contra o "suga-suga" de energias.