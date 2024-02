Xô, borocoxô e chama-crush: 5 banhos de ervas para turbinar o Carnaval

Se o alecrim for fresco, use dois ramos de tamanho médio (10 cm) e, em uma bacia com meio litro de água em temperatura ambiente, mergulhe a planta e faça o processo de amassar as ervas até que o sumo das folhas saia, deixando a água esverdeada. O restante do procedimento é o mesmo.

Chama-crush

Para chegar no crush tem que se sentir arrasando, né? Esse banho vai te ajudar: flor de hibisco, óleo de ylang-ylang e canela em pau.

Prepare uma infusão com um litro de água e ferva. Depois que levantar fervura, desligue o fogo, acrescente um punhado de flor de hibisco seca, 3 gotinhas de óleo essencial de ylang-ylang e uma canela em pau. Deixe repousar por meia hora enquanto você toma um banho higiênico caprichado, da cabeça aos pés e depois é só coar a infusão e despejar no corpo do pescoço para baixo. O óleo essencial deixa a pele hidratada e você vai se sentir a própria Afrodite. Se tiver alergia à canela, basta retirá-la da receita.

Relax para os pés

Aqui o banho é para seus pés, esses guerreiros que aguentam firme e forte seu agito! Chegou em casa com aquela dor, uma sensação de esgotamento e até os dedos estão latejando?