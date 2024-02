Quem combina com Câncer no amor e sexo? Spoiler: Áries é o oposto

Câncer e Aquário

No amor: a liberdade é muito valorizada por Aquário, por isso, ele pode se assustar com a intensidade de Câncer e fugir de suas emoções. Do mesmo modo, o canceriano não entende tão bem a racionalidade imensa do aquariano.

No sexo: para Aquário, é fácil separar amor de sexo, mas ele necessita tanto de troca quanto o canceriano. Por isso, ambos pedem por intensidade na cama. Mas momentos são apenas momentos para o aquariano, enquanto, para os cancerianos, momentos são para sempre.

Câncer e Peixes

No amor: a fusão perfeita acontece entre eles. Os dois signos cuidam e se preocupam com intensidade. A partir disso, passam a ser almas gêmeas no amor e no afeto, sempre com carinho e paixão.

No sexo: o encontro será sutil e cheio de amor no ar. Tanto Câncer quanto Peixes sempre soltam a imaginação e encontram um prazer constante nos toques. Além disso, esse par não trabalha com rotina: para eles, o sexo é poesia dos corpos.