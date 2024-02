Intuição e afeto: as bombas astrológicas de fevereiro, por Márcia Sensitiva

No trabalho, será um período de muitas melhorias. Procure equilibrar seus impulsos pessoais com as obrigações familiares, tirando um tempo para suprir a carência de ambas as áreas.

Dê tempo ao tempo, permitindo que uma relação afetiva amadureça, e aproveite o momento de forma plena e feliz.

Neste mês a sua saúde estará excelente. Porém, devido a uma grande agitação, você sentirá uma queda em seu nível de energia.

No trabalho, você encontrará tempo para olhar para eventos anteriores e analisá-los, verificando o que foi bom e o que precisa melhorar.