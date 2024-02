Compatibilidade no sexo: quais signos se dão melhor na cama? Descubra

Sexo com a famosa rapidinha: Áries com Gêmeos

O ariano é apressado e o geminiano, descomplicado. A partir disso, surge a vontade de aproveitar aquela rapidinha para começar bem o dia. Como ousadia está na essência da dupla, é bem possível que se arrisquem em locais diferentes para correr os riscos e aumentar a excitação.

Sexo sem hora para acabar: Capricórnio com Virgem

Sem pressa e muito bem feito: esse é o lema quando os dois signos se reúnem na cama. Eles traçam o plano perfeito, nos mínimos detalhes, para o sexo ser bom no começo, meio e fim. Com bastante tempo disponível, os movimentos serão bem estruturados e com pegadas fortes.

Fonte: Cristiane Toledo, astróloga de A Alquimia do Ser.

*Com matéria publicada em 02/07/2022