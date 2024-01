Mais riqueza, proteção e libido: a receita de banho de ervas para seu signo

Banho de ervas para proteção, para atrair riqueza e para aumentar a libido. Sim, eles existem.

A fitoterapeuta Paula Magalhães afirma que é possível se conectar com as ervas de diversas maneiras: com a jardinagem, com chás e até meditações. Mas, a forma mais tradicional dentro da espiritualidade é através dos banhos, grandes protagonistas na busca por conexão com as ervas.

"É possível ativar o chakra sexual através das ervas e resgatar toda nossa potência de autoamor, autoestima, criatividade e fertilidade. Com isso, conseguimos despertar ou acordar a energia sexual que há em nós, que pode ser vivida internamente e também na companhia de quem elegemos", diz a erveira.