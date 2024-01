Nem má, nem bruxa: como é a madrasta de cada signo

Como madrasta, a ariana pode ser muito imparcial. Por ter grande senso de independência como característica do signo, tende a dividir bem as coisas. Os assuntos do par são dele - não dela. Por isso, costuma se envolver pouco com os enteados. Em relação à ex-mulher do parceiro, Áries pode se comportar de maneira territorialista.

A taurina tende a se preocupar muito com o aspecto prático da situação. Ela tem forte senso de família e é acolhedora. No entanto, não lida bem se o parceiro mantiver a antiga parceira sob proteção financeira. Com relação aos filhos, a mulher de Touro pode ser amorosa e bastante preocupada e comprometida com o futuro dos enteados, especialmente no sentido material.

É amiga dos enteados e da ex do parceiro. Não deve a se comportar como mãe, mas como alguém que os compreende, de igual para igual. A madrasta de Gêmeos se envolve para aconselhar e ouvir as histórias. Além disso, adora participar das atividades escolares dos filhos do atual marido.

Tende a cuidar dos enteados como se fossem os próprios filhos, mas pode ter ciúmes da ex. Extremamente maternal, a mulher de Câncer toma para si todas as responsabilidades em relação às crias. Por isso, existe risco de entrar em conflito e ter dificuldades para lidar com a mãe real.