Adeus, energia negativa! Aposte nas simpatias para atrair amor e dinheiro

Mesa farta

Evite comer alguns alimentos na hora da virada do ano, tais como caranguejo e frango — já que são animais que andam para trás. Outros, porém, são mais do que indicados para atrair a prosperidade. Comer uma colher de lentilha, nozes, avelãs e castanhas são ótimas dicas para ter dinheiro no ano que vai entrar. Para completar o banquete, basta dar três pulinhos com o pé direito à meia-noite e beber três goles de champagne.

Dinheiro vivo

Passar a noite de Réveillon sem dinheiro no bolso ou na carteira atrasa a vida financeira, sabia? Por isso, recheie bolsos, carteiras e bolsas com moedas e notas de qualquer valor. Outra dica é ir até a porta de entrada da sua casa e jogar 3 moedas de 1 real para dentro de casa, chamando a prosperidade para entrar em seu lar. Para não passar aperto no próximo ano, use roupas mais folgadas durante a virada.

Notas nos sapatos

Para atrair dinheiro na virada do ano, coloque uma nota de 10 reais e uma de 20 dentro dos dois sapatos. Depois, mantenha essas notas na sua carteira durante todo o ano. Só as use no último dia de 2024. Para impulsionar sua carreira, na hora da contagem regressiva, suba em uma cadeira ou em um banco e desça com o pé direito quando terminar a contagem.