Por que astrologia e numerologia trazem respostas parecidas sobre você

Ambas servem para autoconhecimento e são consideradas ciências ocultas ou esotéricas. Mas cada uma oferece um olhar diferente, como se fosse um ângulo distinto para falar sobre comportamento, temperamento, desenvolvimento, aptidões, desafios e missões da mesma pessoa.

Além do mais, a leitura numerológica é tida como mais objetiva, já que traça o desenvolvimento de alguém a partir dos números importantes - é possível avaliar destino, expressão, motivação, personalidade, hábitos, desafios, dificuldades, entre outras características, até que se alcance a missão, a lição e a força de vida de cada indivíduo.

Já na astrologia, a leitura é mais profunda, mais ampla, devido à costura feita pela mandala astrológica, que considera signo, ascendente, planetas pessoais, sociais e transpessoais, os aspectos entre eles e as casas astrológicas.

Mas o que há em comum?

As duas são ferramentas poderosas para o autoconhecimento, mas não é só isso que apresentam de semelhança. De acordo com a astróloga e numeróloga, cada número possui alguma semelhança com signos ou planetas.

Então, se uma pessoa nasceu em dia cuja soma dos algarismos resulte no número 1 ou tenha nascido no mês 1 - como janeiro -, ela pode trazer qualidades e desafios específicos, que também são parecidos com as características dos signos de Áries e Aquário.