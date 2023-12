Energia das flores traz respostas: o que é psicometria e como interpretar

Você já se comunicou com as flores? A psicometria das flores é uma antiga maneira de interpretar o que as flores têm a nos dizer. A técnica foi utilizada como magia por diferentes culturas xamãs, celtas e ciganas e tem como objetivo a adivinhação e previsão do futuro, além de poder receber conselhos sobre a própria energia de quem consulta as flores.

A psicometria leva em consideração a maneira como a flor se desenvolve, todas as suas características físicas e sua relação com a natureza que a cerca.

"Diferentes partes de uma flor podem fornecer insights sobre diferentes aspectos do ser. As folhas, por exemplo, representam oportunidades que nos são apresentadas na vida, enquanto o talo simboliza o início do caminho da vida. O centro, por sua, é frequentemente associado a nossa alma", diz a bruxa Tânia Gori, criadora da Casa de Bruxa.