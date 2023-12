Cada símbolo do Natal tem uma história mágica; aprenda e escolha bem

A guirlanda também é associada à coroa que Cristo carregou até o calvário: as folhas representam os espinhos e a decoração vermelha, o sangue

Papai Noel

Tanto na tradição pagã quanto na cristã, a figura do Papai Noel sempre foi associada à bondade. Mas a origem do bom velhinho, com sua barba branquinha, barrigão, roupas vermelhas e o um saco recheado de mimos, deslocando-se pelo mundo em um trenó puxado por renas, é nórdica.

Segundo a história, Odin, o maior dos deuses, entregava presentes para as pessoas no Yule, festival do solstício de inverno.

Para tanto, voava em seu cavalo Sleipnir, de oito patas, e se alimentava com feno e cenouras que as crianças deixavam perto das chaminés, como troca pelos regalos.

Com o cristianismo, o festival pagão foi "substituído" pelo Natal e Odin foi associado a São Nicolau, bispo turco da Igreja Católica, conhecido pela bondade.